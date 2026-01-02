-Özel Haber-

2025 yılının oldukça zor geçtiğini belirten Kürşat, ekonomik sıkıntıların toplumun her kesimini ciddi şekilde yorduğunu ifade etti. Yıl boyunca yaşanan dar boğazın vatandaşlar üzerinde büyük bir baskı yarattığını söyleyen Kürşat, özellikle trafikte yaşanan can kayıplarına vurgu yaparak, bu kayıpların ülke adına çok ağır bedeller olduğunu dile getirdi. Güvenlik sorunlarının da yıl boyunca gündemi meşgul ettiğini belirten Kürşat, ülke genelinde zorlayıcı ve sıkıntılı bir dönemden geçildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin toplumda bir nebze moral yarattığını ifade eden Kürşat, buna karşın son haftalarda yaşanan sel felaketlerinin, altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda ciddi eksiklikleri bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Kürşat, yaşanan tüm bu gelişmelerin 2025’in kolay bir yıl olmadığını açıkça gösterdiğini söyledi.

“İklim krizi ile mücadele için bir daire kurulmalı”

Sel baskınları ve su yönetimi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Fide Kürşat, barajların temizlenmesinin su tutabilmeleri açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Yerel yönetimlerin bu konuda titizlikle çalışmaya gayret ettiğini belirten Kürşat, ancak mevcut çabaların yeterli olmadığını ifade etti.

İklim krizi ve kuraklık tehlikesine dikkat çeken Kürşat, yağmur sularının yer altı kaynaklarıyla buluşturulması amacıyla merkezi düzeyde bir devlet komitesi oluşturulması gerektiğini söyledi. Yağmur sularının göz göre göre akıp denize ulaşmasının büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Kürşat, suyun doğru yönetilememesinin ülkenin geleceği açısından ciddi riskler barındırdığını kaydetti.

Türkiye’den gelen suya büyük ölçüde bel bağlanmasının da mevcut tabloyu etkilediğini ifade eden Kürşat, plansız müdahaleler nedeniyle ülkenin her tarafının adeta “delik deşik edildiğini” söyledi. Yer altı su kaynaklarının büyük ölçüde tükendiğini ve artık neredeyse kalmadığını belirten Kürşat, her bir damla suyun nasıl değerlendirileceği konusunda acil ve somut tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, iklim kriziyle mücadelede kurumsal ve kapsamlı adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, bu alanda özel bir daire kurulması çağrısında bulundu.

Sözlerinin devamında “İklim krizi bizi tanıyor” ifadesini kullanan Kürşat, iklim krizinin artık ertelenebilir bir sorun olmadığını belirtti. Kürşat, Türkiye’de ve dünyada iklim kriziyle ilgili çeşitli çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çekerek, ülkede de benzer şekilde İklim Krizi ile Mücadele Konusunda bir daire kurulması ve bu dairenin ciddi ve planlı çalışmalar yürütmesi gerektiğini ifade etti.

Sel ve su baskınlarının ülkenin somut gerçekleri arasında yer aldığını söyleyen Kürşat, bu tür afetlere karşı vakit kaybedilmeden önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz yılın yüzde 90 oranında kurak geçtiğini hatırlatan Kürşat, bu durumun rehavete yol açmaması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji altyapısının da günün gerekliliklerini karşılamadığını ifade eden Kürşat, Meteoroloji Dairesi’nin çağın gerisinde kaldığını ve anlık yağışların tespit edilerek hızlı şekilde önlem alınmasını sağlayacak sistemlerin kurulması gerektiğini söyledi.

Şap Hastalığı… “Daha yoğun bir tedbir beklerdim”

Ülkede görülen şap hastalığıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kürşat, şunları söyledi:

“Şap hastalığının insan hayatına çok büyük bir risk faktörü olduğunu söyleyemeyiz. Bu hayvanlarda verim düşüklüğüne sebep olur ve ciddi anlamda sektörü etkiler. Şap hastalığı ile ilgili dünya kasıp kavruluyor. Ciddi bir salgın durumu var. Çalışmalar ve uyarılar yapıldı ve bizim de etkileneceğimiz ortadaydı. Günün sonunda Şap ülkemizde. Bizi memnun eden taraf henüz daha tek bir bölgede oldu. Uzmanlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz. Görülen çiftliklerde hastalığa maruz kalan hayvanlar itlaf edilmeli bölge hemen ardından dezenfekte edilip, kurutulmalıydı. Ne yazık ki hükümet bu yolu izlemedi. Bölge karantina altına alındı. Bir halı konuldu, üzerinden geçip gidiyorsunuz. Bu endişe verici çünkü hava yağmurlu. Tekerleklerden başka yerlere de bulaşabilir. Daha yoğun bir tedbir beklerdim.”

Süt fiyatının halen günvellenmediğini de kaydeden Kürşat, hayvancıların bu taleplerinin şap hastalığının gerisinde kaldığını belirterek, üreticilerin sürdürülebilir üretim yapmaktan uzaklaştığını kaydetti.

Narenciyedeki sorunlar… “Üretici kaderi ile baş başa”

Narenciye de ise vektör böcek sorunu ile boğuştuğunu kaydeden Kürşat, “Narenciyeci zor durumda. Nasıl hayvancının düşmanı şap hastalığı, narenciyecinin düşmanı da vektör böcek. Şu an narenciyede sezon geldi. Bu sezonda tüccar bahçeleri gezer, ürünü bağlardı. Şu an oldukça durağan bir yapı var. Cypruvex’de bu noktada halen fiyat açıklamadı. Cypruvex gerektiği gibi çalışmıyor. Cypruvex bu ürünleri almaya başlayacaksa üretici hangi fiyattan vermesi gerektiğini bilmesi gerekir. Üretici şu an kaderi ile baş başa gibi” ifadelerini kullandı.

Harnup üreticilerinin de büyük sorunları olduğunu kaydeden Kürşat, hükümetin hemen hemen tüm üreticileri ürününe küsme noktasına getirdiğini kaydetti.

“2026 Bütçesi bir iflas bütçesi”

2026 Yılı bütçesiyle ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan CTP Milletvekili Fide Kürşat, bütçeyi bir ‘iflas bütçesi’ olarak nitelendirdi. Maliyenin sürekli borçlandığını dile getiren Kürşat, “sağlığa ayrılan bütçe çok yetersiz, eğitime ayrılan bütçe aynı şekilde. Üretim çok önemli. Üretim, enflasyon ve alım gücünün çok yakından bağlantısı var. Bunlara da bir kalem ayrılmadığını görüyoruz. Çok umut vaat eden bir bütçe değil” diye konuştu.

“Erken seçim Mayıs-Haziran 2026’da”

Programın sonunda ‘sizce 2026’da erken seçim olacak mı?’ sorusunu da yanıtlayan Kürşat, Mayıs-Haziran 2026’da erken seçim olacağını belirterek, sıkıntıların ortada olduğunu, halkın da dayanma gücü kalmadığını kaydetti. 2026 Yılının hükümet için rahat olmayacağını söyleyen Kürşat, ‘bıçak kemiğe dayandı, hükümette bunu görecek’ diyerek sözlerini noktaladı.