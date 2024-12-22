Polisin açıklamasına göre, Ömer Asuaroğlu, ZRB 618 plakalı salon araçla seyrettiği sırada aynı yönde giden Sayyara Kurbaniyazova kullanımındaki FR 838 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Kurbaniyazova ve aracında yolcu olarak bulunan Enejan Ergeshova Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ergeshova, Acil Servis’te müşahede altına alınırken, kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Kurbaniyazova ise kalça ve kaburga kırığı teşhisiyle Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.