Lefkoşa-Girne ana yolu ile Gönyeli’de iki farklı trafik kazası meydana geldi.

Kazalar sonucunda bir kişi yaralandı ve bir kişi tutuklandı.

GÖNYELİ

Polisten kazaya ilişkin yapılan açıklamalar şöyle:

“09.04.2023 tarihinde, saat 01:15 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, Mehmet Ali KOÇ (E-16) yönetimindeki EM 167 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Ecevit Sokak yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve Ecevit Sokağa dönmek için beklemekte olan Sevda BAYGÜN (K-47) yönetimindeki PR 126 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. EM 167 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ali KOÇ, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

LEFKOŞA-GİRNE ANA YOLU

09.04.2023 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu 2-3’üncü kilometreleri arasında, Mustafa ÖZTÜRK (E-28) 224 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZRB 802 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu kavşağını geçtikten sonra sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve toprak sete çarpıp durmuştur. Kaza sonucu araç sürücüsü Mustafa ÖZTÜRK, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.