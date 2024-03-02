Polisten yapılan açıklama şöyle:

"02.03.2024 tarihinde, saat 19.15 raddelerinde, Boğazköy’de Lefkoşa/Girne anayolu 5-6. kilometreleri üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Rıdwan Olabode FAWEMI (E-24) yönetimindeki VC025 plakalı salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru sol şeritte seyir halinde olan Harika EYYAMOĞLU (K-36) yönetimindeki KH237 plakalı salon aracın sağ arkasına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle sağ şeride doğru savrulan VC 025 plakalı araç, o esnada sağ şeritte seyir halinde olan Caleb Markus LADAN (E-34) yönetimindeki KF 784 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle sağ tarafa savrulan KF784 plakalı araç orta refüje çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir"