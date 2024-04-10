Lefkoşa - Girne yolunda sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucunda yola atılan eşek öldü. Kaza yapan araçta ise maddi hasar oluştu.

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

St. Hilarion kavşağında, yola atılan başıboş eşek araba çarpması sonucu telef oldu. Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, bugün saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde, Usman Ali, yönetimindeki UC 945 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, St. Hilarion Kavşağı yakınlarında yola atılan başıboş eşeğe çarptı. Kaza sonucu eşek olay yerinde telef oldu. Soruşturma devam ediyor.