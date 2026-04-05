Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu’nun 1’inci kilometresi üzerinde 05.04.2026 tarihinde sabah saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, kimliği meçhul bir sürücü yönetimindeki KD 447 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Turkcell yaya üst geçidi önlerine geldiğinde dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yolun solunda bulunan demir refüje çarptıktan sonra savruldu. Kaza sonrası muhtemelen sızan benzinin sıcak aksamlara temas etmesi sonucu araç alev aldı. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza ve yangın sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücünün isim ve adres bırakmadan olay yerinden ayrıldığı, bu nedenle henüz tespit edilemediği belirtildi.