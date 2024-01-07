Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda saat 22.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki araç sürücüsü yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Hazal Gülhan Çoban (K-27) yönetimindeki UL 812 plakalı araç ile seyrettiği sırada Sanayi Çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu çemberin bordür taşlarına çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savruldu.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.