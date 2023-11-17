Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

16.11.2023 tarihinde, saat 20:40 sıralarında, Lefkoşa’da, Sanayi Bölgesi 26. Sokak üzerinde Derviş AKSOY(E-22) yönetimindeki GH 199 plakalı araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan İntergaz önlerine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçip aynı yol üzerinde batı istikametine doğru seyretmekte olan Ahmet ÇAPUR (E-41) yönetimindeki KZ 324 plakalı kamyonet araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan GH 199 plakalı araç sürücüsü Derviş AKSOY ve aynı araçta yolcu olarak bulunana Ömer BAŞDAŞ ile KZ 324 plakalı araç sürücüsü Ahmet ÇAPUR Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Yürütülen soruşturma kapsamına GH 199 plakalı araç sürücüsü Derviş AKSOY tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.