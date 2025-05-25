Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde akşam saatlerinde iki grup arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir kavga çıktı. Olay kısa sürede büyürken, çok sayıda kişinin kavgaya karıştığı görüldü.

Bölge vatandaşlarının çektiği görüntülere göre, olayın yaşandığı yerde yüksek sesler ve yoğun hareketlilik dikkat çekti. Kavgadan dolayı çevredeki vatandaşlar büyük rahatsızlık yaşarken, yaşanan gerginlik nedeniyle halkın tedirgin olduğu gözlemlendi.

Olayda yaralanan olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, polisin soruşturması sürüyor.

Kaynak : Kıbrıs Postası