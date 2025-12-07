Lefkoşa’da meydana gelen ilk olayda, 25 Kasım 2025 tarihinde 12.00–16.00 saatleri arasında bir kumarhane içerisinde bir şahsa ait cep telefonu çalındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlı olarak görülen A.K. (E-47), 6 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Girne’de yaşanan ikinci olayda ise, 1 Aralık 2025 saat 12.00 sıralarında bir kumarhane içerisinde C.S. (E-35) isimli şahıs, bir kişiden borcunu ödemek için IBAN numarasını öğrenme bahanesiyle aldığı cep telefonu üzerinden online bankacılık uygulamasına girerek 40.000 TL’yi kendi hesabına aktardı. Olayın polise bildirilmesi üzerine yapılan araştırmada C.S., 6 Aralık 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.