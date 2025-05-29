Polisin açıklaması şöyle:

28.05.2025 tarihinde, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından C.A.(E-30)’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

47 Yaşında uyuşturucudan tutuklandı

28.05.2025 tarihinde, İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, M.P.H.(K-47)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.