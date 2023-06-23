Haspolat’ta dün akşam saatlerinde bir kasap dükkanında yapılan aramada tasarrufunda 500 kilo mühürsüz kemikli taze sığır eti, 40 kilo mühürsüz taze kemikli kuzu eti ve yakındaki bir araç içerisinde ise toplamda 563 kilo kemikli sığır eti bulunan zanlılar Ö.Ö. ile B.S. tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’nden verilen bilgiye göre 22.06.2023 tarihinde, saat 18.45 sıralarında, Haspolat’ta, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, Ö.Ö.’ye ait kasap dükkanında yapılan arama neticesinde; toplam 500 kg mühürsüz kemikli taze sığır eti ve 40 kg mühürsüz taze kemikli kuzu eti, bahse konu iş yerinin yanında durmakta olan B.S.’nin (E-25) kullanımındaki araçta yapılan aramada ise toplam 563 kg kemikli sığır eti bulunarak emare olarak alındı.

Söz konusu şahıslar tutuklanırken, polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.