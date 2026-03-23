Savaşan, bu özel günün yalnızca farkındalık değil; kabul, sevgi ve eşitlik açısından da önemli mesajlar içerdiğini vurguladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, down sendromlu bireylerin samimiyeti, enerjisi ve yaşam sevinciyle herkese ilham verdiğini kaydeden Savaşan, toplum olarak daha kapsayıcı ve duyarlı bir gelecek inşa etme sorumluluğunun altını çizdi.

Farklılıkların toplumu zenginleştiren en önemli değerlerden biri olduğunu ifade eden Savaşan, down sendromlu bireylerin eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan karar alma süreçlerine kadar her alanda daha görünür olmaları için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Savaşan, açıklamasının sonunda tüm down sendromlu bireylere ve ailelerine sevgi ve selamlarını ileterek, onların hak ettikleri yaşam koşullarına ulaşmaları adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.