DAÜ’den yapılan açıklamada, çarşamba günü saat 11.00'de Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinlikte “Yapay Zekânın Meslekler Üzerine Etkisi” ele alınacak.
İlk oturumda "Yapay Zeka ile Kariyer Fırsatları Yaratmak", ikinci oturumda "Yapay Zeka Çağında Kariyer: Zeki Olmak Artık Yeterli mi?” konuşulacak.
İlk oturumda Kariyer Danışmanı Prof. Dr. Diğdem Müge Siyez, ikinci oturumda DAÜ mezunu Eğitmen ve Danışman Onur Önel konuşma yapacak; Yönetim ve Teknoloji Stratejisti Cem Tokbay ise “Yapay Zeka Çağında Öne Çıkmanın Gerçek Kuralları”nı anlatacak.