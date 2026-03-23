Polisten verilen bilgiye göre, ehliyetsiz ve 111 miligram alkollü olan Lydıa Natasha Mınga (K-25), yönetimindeki ZZY 664 plakalı kiralık araçla Girne-Alsancak çevre yolunda dikkatsizce seyrettiği sırada, kavsak içerisinde aynı istikametine doğru seyreden Cemil Aydıngönül (E-34) yönetimindeki PL 665 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan PL 665 plakalı araç, refüj içerisinde durdu.

Kazada yaralanan PL 665 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Çağdaş Arslan (E-) ve Bekir Yıldız (E-), Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavilerinin ardından taburcu oldu.

ZZY 664 plakalı araç sürücüsü Lydıa Natasha Mınga, sürüş ehliyetsiz ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından, ayrıca konu aracı kiralayıp Mınga’ya sürüş ehliyeti ve araç kiralama sözleşmesinde ismi olmamasına rağmen, kullanması için verip müsaade eden Etınosa Godspower Odıa’da (E-22) tutuklandı.

- Dikkatsizlik kaza getirdi

Avtepe-Kuruova ana yolunda meydana gelen kazada ise, sürücü Hans Ulrich Wiblinger (E-72), yönetimindeki FDS NN 495 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, diğer şeride geçti. Araç, o esnada karşı istikametten gelen Nuri Güler (E-52) yönetimindeki TYV 066 plakalı minibüse çarptı.

Kazada yaralanan FDS NN 495 plakalı araç sürücüsü Hans Ulrich Wiblinger ve TYV 066 plakalı minibüste yolcu olarak bulunan Seher Kulucan (K-11), Arzu Baladan (K-13), Melisa Boylu (K-13), Meryem Koçano (K-12), Mehmet Karaer (E-12) ile Merdan Yakubo (E-11), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.