Polisin açıklaması şöyle:
18.02.2023 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Halil ALTIOK (E-78) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Polisin açıklaması şöyle:
18.02.2023 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Halil ALTIOK (E-78) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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