Cumhurbaşkanı Tatar: Şampiyon meleklerimiz asla unutulmayacak… Cumhurbaşkanı Tatar: Şampiyon meleklerimiz asla unutulmayacak…

Polisin açıklaması şöyle:

18.02.2023 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Halil ALTIOK (E-78) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.