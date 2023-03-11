Lefkoşa'da, saat 14.30 sıralarında, Ceylan Güçlü, kullanımındaki FH 970 plakalı araç ile seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

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