Aydınköy’de uyuşturucu... Aydınköy’de uyuşturucu...

Lefkoşa'da, saat 14.30 sıralarında,  Ceylan Güçlü,  kullanımındaki FH 970 plakalı araç ile seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu  yangın meydana geldi.