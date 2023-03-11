Lefkoşa'da, saat 14.30 sıralarında, Ceylan Güçlü, kullanımındaki FH 970 plakalı araç ile seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Lefkoşa'da, saat 14.30 sıralarında, Ceylan Güçlü, kullanımındaki FH 970 plakalı araç ile seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
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