Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa’da Batı Nil Virüsü (BNV) vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada virüse karşı alınması gereken önlemler şu şekilde açıklandı:

“Hastalık taşıyan sivrisineklerin uçmadan üreme kaynağında önlenebilmesi amacıyla evlerimizin çevresinde kaplarda üreyen sivrisineklerine üreme olanağı tanımamak, oluşan larvaları yok etmek için evlerimizin bahçesinde olan saksı altındaki suların, süs havuzlarının, kapların ve lastik içinde biriken suların sık sık boşaltılmalı.”

Bakanlık aynı zamanda, sivrisineklerden bulaşan hastalıkların önlenmesi için aralıksız devam ettiği ilaçlama çalışmalarının yanında sivrisinek tür belirleme çalışmalarınında devam ettiğini, tedbirler konusunda halkı bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüğünü açıklarken, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında bulunan kurullar ve komitelerin yer aldığı, ayrıca Tabipler Birliği’nin, belediyelerin, Çevre Dairesi’nin, Veteriner Dairesi’nin ve Belediyeler Birliği’nin temsilcilerinin de olduğu tüm paydaşlarla birlikte harekete geçmiş sürekli temas halinde olup toplantılar yaparak çözüm yöntemi konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını ve bu toplantıların devam edeceğini belirtti.

BATI NİL VİRÜSÜ

Genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan BNV'den korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.