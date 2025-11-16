Üç Yol Mevkiinde yapımı süren bir inşaatta çalışan 22 yaşındaki Azizul Islam, kalıp tahtalarını sökerken dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan işçi, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından kaburga kırığı teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve Göğüs Cerrahisi Servisinde müşahede altına alındı.

İkinci kaza ise saat 15.00 sıralarında yaşandı.

Tatlısu–Kaplıca Anayolunun kuzeyinde yapımı süren başka bir inşaatta iskele üzerinde sıva işi yapan 51 yaşındaki Baker Hossain Bhuyan, dengesini kaybederek yaklaşık 1 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan işçi, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve Beyin Cerrahisi Servisinde müşahede altına alındı.

Her iki kazayla ilgili polis soruşturmalarının sürdüğü bildirildi.