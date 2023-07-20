Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 03.00 sıralarında, Ortaköy’de faaliyet gösteren Gözleme Dünyası’nın mutfağında açık unutulan vantilatörün ısınıp kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangında, muhtelif mutfak eşyaları, alüminyum sürme kapı ve 7 adet 25 kg’lık un yandı.

Tepebaşı köyünün kuzey kısmında bulunan bir arazide ise, kopan elektrik telinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın çıktı. Polis, Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, yaklaşık 250 metrekarelik alan içerisindeki kuru otlar, 5 adet çam ağacı ve elektrik direği yandı.