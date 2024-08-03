Öksüz, bahse konu şahsın polis tarafından tutuklanarak yarın mahkeme huzuruna çıkarılacağını ifade etti.

Öksüz saldırıya uğrayan eczacının iyi olduğunu ifade etti.

Öksüz’ün paylaşımı şöyle:

“Bugün Lefkoşa’da bir kadın meslektaşımıza mesai başında sözlü ve fiziksel saldırı gerçekleşti.

Meslektaşımızın kendisi ve ailesi ile görüştüm.

Durumları gayet iyi.

Bu çirkin olay, polisin gündemine gelir gelmez zanlı polis tarafından hemen yakalanarak, yarın nöbetçi mahkemeye çıkarılmak üzere tutuklanmıştır.

Konu dava ile alakalı Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak gerekli tüm girişimleri yapmış bulunmakta olup, konunun sonuna kadar takipçisi olduğumuzu belirtmek isterim.

Son olarak…

Emin olun dünyanın hiçbir ülkesinde canları pahasına çalışan eczacılar bu kadar çok baskı, şiddet ve de zan altında bırakılmamıştır.

Biz tüm eczacılar olarak çok ciddi mücadele veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.

Tabi ki cevaplarımızı da.

Sağlıkta şiddetin son bulduğu günleri görmek üzere…

Meslektaşıma ve de tüm camiamıza geçmiş olsun!”