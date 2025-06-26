Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Lefkoşa Toplu Taşıma Şirketi (L.T.T.) ile imzaladığı sözleşme kapsamında, Lefkoşa'da gece otobüs seferleri 1 Temmuz 2025 tarihinde başlıyor.

LTB tarafından otobüs seferlerinin saatleri ve rotaları açıklandı.

Başkan Harmancı ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tüm otobüslerin kamera sistemi ve GPS ile donatıldığını, ileride yayımlanacak bir aplikasyon aracılığıyla otobüslerin anbean izlenebileceğini söyledi.

İşte otobüs seferlerinin rotaları:

Salı - Cumartesi

Hareket ve Bitiş Noktası: Lefkoşa Terminali

Servis Saatleri: 19.00 • 20.00 • 21.00 • 22.00 • 23.00 • 00.00

Rota 1 - Terminal & Suriçi & Hamitköy

Terminal (19.00-20.00-21.00-22.00-23.00-00.00)

Kahramanlar Caddesi (Kaymaklı) (19:03, 20:03, 21:03, 22:03, 23:03,00:003)

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü (19.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 00.05)

Yusuf Kaptan Sahası (19.08, 20.08, 21.08, 22.08, 23.08, 00.08)

Girne Kapısı (19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10, 00.10)

Mahkemeler karşısı (19.13, 20.13, 21.13, 22.13, 23.13, 00.13)

Ledra Palas Trafik Işıkları (19.15, 20.15, 21.15, 22.15, 23.15, 00.15)

Meclis eski binası (19.18, 20.18, 21.18, 22.18, 23.18, 00.18)

Yenişehir Trafik Işıkları (19.21, 20.21, 21.21, 22.21, 23.21, 00.21)

Terminal Çemberi (19.23, 20.23, 21.23, 22.23, 23.23, 00.23)

Mustafa Ruso Caddesi (19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30)

Anıttepe Caddesi (Hamitköy) (19.34, 20.34, 21.34, 22.34, 23.34, 00.34)

Atatürk Caddesi (Hamitköy) (19.37, 20.37, 21.37, 22.37, 23.37, 00.37)

Sanayi Trafik Işıkları (19.42, 20.42, 21.42, 22.42, 23.42, 00.42)

Kızılbaş Parkı (19.47, 20.47, 21.47, 22.47, 23.47, 00.47)

Terminal Çemberi (19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 23.50, 00.50)

Rota 2 - Terminal & Dereboyu & Hastane

Terminal (19.00-20.00-21.00-22.00-23.00-00.00)

Girne Kapısı (19:03, 20:03, 21:03, 22:03, 23:03,00:003)

Şehitler Anıtı (19.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 00.05)

Dereboyu (19.08, 20.08, 21.08, 22.08, 23.08, 00.08)

Başbakanlık Trafik Işıkları (19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10, 00.10)

Ortaköy Trafik Işıkları (19.13, 20.13, 21.13, 22.13, 23.13, 00.13)

Sivil Savunma Çemberi (19.15, 20.15, 21.15, 22.15, 23.15, 00.15)

Çetinkaya Türk Spor Kulübü Tesisleri (Metehan) (19.18, 20.18, 21.18, 22.18, 23.18, 00.18)

Kemal Şemiler Caddesi (Kalın Yol) (19.21, 20.21, 21.21, 22.21, 23.21, 00.21)

Diren Çemberi (Mor Çember) (19.23, 20.23, 21.23, 22.23, 23.23, 00.23)

Öğretmenler Caddesi (19.26, 20.26, 21.26, 22.26, 23.26, 00.26)

Hastane Çemberi (19.29, 20.29, 21.29, 22.29, 23.29, 00.29)

Göçmenköy Trafik Işıkları (19.34, 20.34, 21.34, 22.34, 23.34, 00.34)

Taşkınköy Trafik Işıkları (19.37, 20.37, 21.37, 22.37, 23.37, 00.37)

Bakanlıklar bölgesi trafik ışıkları (19.42, 20.42, 21.42, 22.42, 23.42, 00.42)

Eski KTHY binası önü (19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 00.45)

Yenişehir Trafik Işıkları (19.48, 20.48, 21.48, 22.48, 23.48, 00.48)

Terminal (19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 23.50, 00.50)