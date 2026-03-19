Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün 03.00 sıralarında meydana gelen olay ardından ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Levent Yaşlı, hayatını kaybetti. Levent Yaşlı’ya yapılan otopisde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” olduğu tespit edildi.

24 yaşındaki Rodrigue Sibomana’nın ölüm sebebi “kalp damar hastalığı ve kalp krizi”

Öte yandan Gönyeli’de önceki gün evinde ölü bulunan 24 yaşındaki Rodrigue Sibomana’ya (E), yapılan otopiside ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı ve kalp krizi” olduğu belirlendi.

Yeşilyurt sakini Kerman evinde ölü bulundu

Yeşilyurt sakini Salim Kerman (E-62) ise dün 19.30’da ikametgahında ölü bulundu.

Görevli doktor tarafından Kerman’ın bedeni üzerinde yapılan muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Kerman’ın ölüm sebebi yapılacak otopsi ardından belirlenecek.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.