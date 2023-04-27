Hırsızlıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

26.04.2023 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir petrol istasyonunun giriş kapısı hasara uğratılarak açılmış ve içeriye girildikten sonra, işletme içerisindeki kasada muhafaza edilen 26.300 TL nakit para ve cep telefonu çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.B.(E-18), E.Ç.(E-18) ve Y.E.(K-18) tutuklanmıştır.

Soruşturma kapsamında, zanlı E.B.’nin Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahta mahkeme emri ile yapılan aramada, saksılar içerisinde ekili iki kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitki bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.