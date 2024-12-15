Lefkoşa’da meydana gelen cinsel saldırı suçundan tutuklanan zanlı bu sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğuroglu, zanlı N.U’nun Lefkoşa’da meydana gelen çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 14 Aralık tarihinde Lefkoşa'da bir apartmanın önünde komşusu olan 14 yaşındaki kızın yanağını öpüp, göğüslerini sıktığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde kendi çocuğu zannedip o yüzden öptüğünü söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise çocuğun sigara içtiğini, babasına söyleyeceğini, bu nedenle çocuğu korkup yalan söylediğini iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.