Polisten verilen bilgiye göre, 21 Haziran'da Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir otobüs şirketine ait ofiste, bir şahsa ait çanta ile çanta içerisinde bulunan 1.300 TL nakit para ile iki cep telefonu kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan ileri soruşturmada, zanlı olarak tespit edilen N.T.L. (55) tutuklandı.

Öte yandan, 1 Temmuz saat 19.30 sıralarında Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden kimliği meçhul bir kişinin, markette satışa sunulan çeşitli gıda ürünlerini kasada ödeme yapmadan dışarı çıkardığı belirlendi. Olayın aydınlatılması için yürütülen soruşturmada, zanlı olarak tespit edilen H.A. (55) tutuklandı.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.