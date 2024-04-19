Lefkoşa Kaza Mahkemesindeki duruşmada polis memuru Murat Hacıoğlu olguları aktardı.

Polis, zanlının 17.04.2024 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Cemal Gürsel Caddesi üzerinde alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyet aralarında maddi sebeplerden dolayı tartışma çıkan eşi G.D.’nin (K-36) yüzüne elleri ile gelişi güzel vurmak sureti ile burnunda ve her iki elmacık kemiğinde kırıklar oluşmasına sebebiyet verip, vahim zarara uğratıp ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı. Polis, zanlının şikayet üzerine olay mahalline giden polis ekibi tarafından suç üstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı gün darp edilen kadının Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek vücudunda vahim zarar ve darp izi olduğu yönünde rapor temin edildiğini kaydetti.

Temin edilen doktor raporunda şikayetçinin yüz kemiklerinde kırık, yüz çevresinde morluk şişlik olduğunun belirlendiğini kaydeden polis, müştekinin aynı tarihte kendini iyi hissettiğini söyleyerek hastaneden ayrıldığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını, müştekinin önceki gün sabah saatlerinde şikayetini geri çektiğini söyledi. Polis, darp edilen kadının ikinci kez doktor kontrolünden geçirildiğini, yeniden darp raporu alındığını, olay mahalindeki kameraların incelendiğini ve tanık ifadelerinin temin edildiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının 2024 yılı Mat ayında 60 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.