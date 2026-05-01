Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Enis Sabit mahkemeye olguları aktardı. Polis, 29 Nisan 2026 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da bir araç park yerinde, polis ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen zanlının üzerinde ve akabinde kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda toplam 22 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.