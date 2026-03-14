Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 12 Mart tarihinde saat 13.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda ülkeden çıkış yapmak amacıyla muhaceret kabinine giden Hindistan vatandaşı zanlının muhaceret sisteminde yapılan kontrolde KKTC’ye herhangi bir giriş kaydının bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan ilk sorgulamada zanlının yaklaşık üç ay önce plakasını hatırlamadığı bir araçla, tespit edilemeyen bir noktadan birinci derece askeri yasak bölgeyi gizlice ihlal ederek KKTC’ye giriş yaptığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının KKTC’de herhangi bir bağ ve bağlantısının bulunmadığını belirterek, serbest kalması halinde ülkeyi yasal olmayan yollarla terk etme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, bu nedenle zanlının 20 günü geçmemek üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.