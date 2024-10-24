Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23.10.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, Ali ERDEM (E-72) yönetimindeki NG 733 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Yakın Doğu Çemberi önlerine geldiğinde, muhtemelen daha önceden mevcut olan rahatsızlığına bağlı olarak rahatsızlanması sonucu, o esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Reşat ÇEVİKKOL (E-44) yönetimindeki SJ 091 plakalı aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Çarpışmanın etkisiyle ileriye doğru kontrolsüzce savrulan NG 733 plakalı salon araç, o esnada önünde sol şerit içerisinde daha önceden kaza yapmış şekilde durmakta olan Delkan CESURER (E-21) sorumluluğundaki RY 486 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza öncesi rahatsızlanan NG 733 plakalı araç sürücüsü Ali ERDEM, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.