Çavuşoğlu yayımladığı taziye mesajında, “Dün Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve bugün Kahramanmaraş’ta Aysel Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

Eğitim kurumlarını hedef alan bu menfur saldırıları kınayan Çavuşoğlu, “Kahramanmaraş’ta Aysel Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirilen saldırıda 1 öğretmen ve 3 öğrencinin hayatını kaybetmesi yüreğimizi yakmıştır” dedi.

Yaşanan menfur olaylarda hayatını kaybedenlere “Allah’tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılara da acil şifalar” dileyen Çavuşoğlu, KKTC olarak Anavatan Türkiye’nin acısını yürekten paylaştıklarını belirterek, tüm eğitim camiasına ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.