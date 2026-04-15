Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siber saldırılarla ilgili yaptığı bir paylaşımın kaldırıldığını açıkladı.

Arıklı, söz konusu paylaşımın “telif hakkı ihlali” gerekçesiyle silindiğini ifade ederek, bunun kendisine verilmiş bir mesaj olduğunu savundu.

“Güya siber saldırılarla ilgili yaptığım paylaşımı sildirerek bana da bir mesaj veriyorlar. Neymiş? Telif hakkını çiğnemişiz” ifadelerini kullanan Arıklı, “Eh el mi yaman, bey mi yaman göreceğiz…” sözleriyle tepkisini dile getirdi.