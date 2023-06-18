Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde saat 00.04 sıralarında meydana gelen trafik kazasında kimliği meçhul şahıs Mustafa Oğulcan Faraş (28) yönetimindeki araca çarpıp kaçtı.
Çarpma sonucuna kontrolünü kaybeden araç ise yolun solundan çıkarak demir bariyerlere çarptı.
Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
“Dr. Fazıl Küçük Caddesi boyunca meçhul plakalı aracı soldan ikinci şerit içerisinde güney istikametine doğru kullanan kimliği meçhul araç sürücüsü, seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Batukan Oto Galeri önlerine yaklaştığında önünde ayni istikamete doğru seyreden Mustafa Oğulcan Faraş (28) yönetimindeki HL 857 plakalı salon aracı dikkatsiz bir şekilde solundan geçmeye çalıştığı sırada HL 857 plakalı araca çarpıp olay yerinden ayrılmıştır. Çarpma sonucu kontrolünü kaybeden HL 857 plakalı araç yolun solundan çıkarak demir bariyerlere çarpmıştır.”
Kaza sonucu yaralanan HL 857 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ekin Tuna (21), Ayşe Gülyiğit GÜLYİĞİT (21) ve Gözde İşler (21) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinden sonra müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor...