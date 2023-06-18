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Soruşturma devam ediyor...

Kaza sonucu yaralanan HL 857 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ekin Tuna (21), Ayşe Gülyiğit GÜLYİĞİT (21) ve Gözde İşler (21) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinden sonra müşahede altına alındı.

“Dr. Fazıl Küçük Caddesi boyunca meçhul plakalı aracı soldan ikinci şerit içerisinde güney istikametine doğru kullanan kimliği meçhul araç sürücüsü, seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Batukan Oto Galeri önlerine yaklaştığında önünde ayni istikamete doğru seyreden Mustafa Oğulcan Faraş (28) yönetimindeki HL 857 plakalı salon aracı dikkatsiz bir şekilde solundan geçmeye çalıştığı sırada HL 857 plakalı araca çarpıp olay yerinden ayrılmıştır. Çarpma sonucu kontrolünü kaybeden HL 857 plakalı araç yolun solundan çıkarak demir bariyerlere çarpmıştır.”

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Çarpma sonucuna kontrolünü kaybeden araç ise yolun solundan çıkarak demir bariyerlere çarptı.

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