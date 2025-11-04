Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ali Yeişdal, 31 Ekim 2025’te zanlının uyuşturucu tasarruf ettiğine dair bilgi aldıklarını ve Narkotik ekiplerinin aynı gün zanlıyı ikametgahının giriş kısmında tespit ederek kontrol için alıkoyduğunu söyledi. Yapılan aramada, zanlının sol avuç içinde ucu yanık beyaz naylona sarılı yaklaşık 600 miligram kokain bulundu.

Aynı gün ikametgahta 20.45–21.15 saatleri arasında yapılan aramada ise yatak odasında plastik hap kutusu ve cam kavanoz içinde farklı paketler halinde toplam yaklaşık 12 gram kokain ile 500 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildi.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeleri 28 Ekim 2025’te WhatsApp üzerinden irtibat kurduğu kimliği meçhul bir kişinin yönlendirmesiyle Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki bir konumdan 600 Euro karşılığında 14 gram kokain aldığını beyan ettiğini aktardı. Zanlının aynı yerden “eşantiyon” olarak 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde de aldığını, her iki maddenin bir kısmını içtiğini söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade eden polis, emarelerin analiz sonuçlarının beklendiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri ile aranan bir şahsın daha bulunduğunu belirterek zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.