Mahkemede olguları aktaran polis memuru Songül Bağrıkara, 3 Kasım 2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimlerde Jafar Sani, Pascal Benito, Sheriff Osamede Eguae, Amara Mara, Confidence Gift Nwafor ve Ahmad Bashir Abubakar’ın izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, yapılan kontrollerde Sani’nin 710 gün, Benito’nun 1083 gün, Eguae’nin 705 gün, Mara’nın 1070 gün, Nwafor’un 1070 gün ve Abubakar’ın 1409 gündür KKTC’de yasal statü olmadan bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlıların ülkede herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılması gerektiğini ve ihraç işlemlerinin başlatılacağını ifade ederek 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.