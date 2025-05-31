Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Yel olayla ilgili bulguları aktardı.

Yel , 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Lefkoşa Çağlayan’da Şehit Albay Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde faaliyet gösteren Özmep Market karşısında Lefkoşa’da zanlının kardeşinin suç işlemesine sebep olduğu iddiasıyla Lefkoşa'da sakin G.K isimli kadının karın kısmına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen siyah renk metal sivri uçlu bıçağı bir kez sokmaya çalışıp katle teşebbüs ettiği bir sırada kadının bıçak darbesini engellemek için tasarrufundaki “To te bag” yazılı markasız siyah renk çantasını karnının önünde tutmasına müteakip bahse konu bıçağı bir kez sokmak sureti ile çantanın delinmesine sebep olarak 500 TL kasti hasara uğrattığını mahkemeye aktardı.

Polis olayda G.K isimli kadının herhangi bir şekilde yaralanmadığını belirtti.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını olayla ilgili gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiği ayrıca bölgede bulunan kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlını soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.