Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:

22.02.2025 tarihinde, saat 15.15 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Ahmet KESKİN’e ait iş yeri içerisine gelen meçhul erkek bir şahıs, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile, Ahmet KESKİN’in sağ bacağının arka kısmına bir el ateş etmek suretiyle adı edileni ağır surette yaralamıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturmada, meselede meçhul şahsın M.L. (E-25) olduğu tespit edilmiş ve olayın hemen ardından Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma kapsamında olay yeri ve çevresinde yapılan geniş çaplı aramada, olay yerinde bir adet boş kovan, zanlının olayda kullandığı tabanca, şarjör ve içesinde bulunan 8 adet canlı mermi ile olay anında giydiği ceket ve şapka ise olay yerinin yakın çevresinde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Olayda yaralanan Ahmet KESKİN ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatının ardından Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.