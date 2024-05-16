Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Yusuf Bilgeç, mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği’nde saat 10.00’da bir kadına hitaben, “Çok güzel gancıksın. Eşim rahatsız. Seks ihtiyacım var” diyerek cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının, mutfağa giden kadının arkasından gidip, beline sarılarak göğüslerine dokunup, boynundan öperek, cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, kadının cep telefonunda konu suçla ilgili kayıt olabileceğinden emare alındığını ve Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini kaydetti. Polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlının suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, daha önceki yıla ait iki adet itale-i lisan suçundan dosyası bulunduğunu kaydeden polis, zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.