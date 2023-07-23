Lefkoşa’nın Girne Caddesi üzerinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde saat 00:45 sıralarında yaşanan olayda, İ.Y. (E-23) ile A.M. (E-23) arasında başlayan tartışma, kanlı bir kavgaya dönüştü. İddiaya göre, İ.Y, elinde tuttuğu bira şişesiyle A.M’nin yüzüne vurarak şiddet uyguladı.

Yaşanan saldırı sonucunda A.M’nin sol kaşında kesi oluştu ve şahıs acı içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polisler sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan A.M’ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından kaçan İ.Y, güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucu 22 Temmuz 2023 tarihinde tespit edildi ve gözaltına alındı.