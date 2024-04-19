Uyuşturucu operasyonuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.04.2024 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Kelepçe Operasyonu) kapsamında, C.A.N.(E-30)’nin üzerinde ve O.A.O.(E-31) ile birlikte kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramalarda, tasarruflarında toplam 1 kilo 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 10.400 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan O.C.A.(E-25) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.