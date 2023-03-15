Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.03.2023 tarihinde, 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasında, muhtemelen hidrolik makinesine ait yağ basınç hortumunun patlayıp faal durumdaki profil üretme makinesinin sıcak aksamlarına teması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu faal durumdaki alüminyum profil üretme makinesi, fırını ısıtan makine, elektrik kabloları ve idare panosu yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı fabrikanın yan kısmında bulunan 8 adet sandviç panel zarar görmüştür. Yangın sırasında fabrika çalışanı Fareed ZAKIR (E-30), her iki el ve başından yaralanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, cerrahi serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.