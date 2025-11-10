Polis basın bültenine göre, önceki gün 02.30’da meydana gelen olayla bağlantısı olduğu tespit edilen İ.M.K.(E-21), A.B.A.(E-28), M.M.B.(E-23) ve R.E.D’de (E-30) tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce H.A.(E-20) ile M.E.N. (E-19) tespit edilerek tutuklanmış, olayda kullanıldığına inanılan 9 mm çapında bir adet tabanca ise olay yerinin yakınındaki dere yatağında bulunmuştu. Ardından polisin yürüttüğü ileri soruşturmada ise M.G.K.(E-24) ve E.A. (E-25) da tespit edilerek tutuklanmıştı.

E.A.’nın evinde yapılan aramada ise, tasarrufunda 9 mm çapında bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör ile 9 mm çapında toplam 93 adet canlı mermi bulunmuştu.

- Kanunsuz avlanan üç kişiye yasal işlem

Büyük Av Mevsimi kapsamında, polis ekipleri ile av korucuları tarafından ülke genelinde dün yapılan avcı kontrollerinde; Çayönü’nde iki kişinin sürekli ava kapalı bölge içerisinde ve Ergazi’de ise bir kişinin ava kapalı bölge içerisinde avlanmak suretiyle toplam üç kişinin kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Tasarrufunda bıçak bulunan alkollü şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da dün kullanımındaki araçla seyir halindeyken şüpheli olarak görülen K.B (E-26), polis tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde, bahse konu şahsın 259 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu ve kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- İzinsiz ikamet eden bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

- Kavgada burun kemiği kırıldı

Girne’de önceki gün bir eğlence mekanının önünde, aralarında yaşanan tartışma sonucu E.Ç.(E-18) ile S.Ç.(E-22) bir taraf olup, diğer taraf olan Y.E.A.(E-22) ve V.V.(E-28) ile kavga ederken aldığı darbeden dolayı V.V’nin burun kemiği kırıldı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.