Olayla ilgili olguları polis memuru Burak Ateş mahkemeye aktardı.

Polis, 17 Ocak 2026 tarihinde saat 17.45 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’de bulunan T.C.’den soruşturma kapsamında telefonunun istendiğini, zanlının bu talep üzerine uygunsuz hal ve tavır sergilediğini belirtti. Telefonu vermemek için direnç gösteren zanlının, görevli polis memuru İ.Y.’yi göğsünden iterek darp ettiği kaydedildi.

Zanlının tutuklanmak istenmesi üzerine mukavemet gösterdiği, 5 polisin güçlükle zanlıyı zapt ettiği, bu esnada şubede bulunan babası M.C.’nin sorgu odasına girerek bir polisi itip darp ettiği aktarıldı. Baba ve oğulun tutuklandığı ve aleyhlerine uygunsuz hal ve hareket, polisi darp ve görevinden men davaları getirildiği ifade edildi.

Mahkemede söz alan her iki zanlı da aleyhlerine getirilen suçlamaları kabul etmedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç H.H., zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına, 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için birer kefilin 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.