Kurşunlama olayı ile ilgili polisten yapılan açıklama :

21.02.2025 tarihinde, saat 15.15 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisine gelen kimliği meçhul şahıs, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı işletme içerisinde bulunan Ahmet KESKİN'i tasarrufunda bulundurduğu tabanca ile ateş ederek sağ ayak baldırından yaralamıştır. Olayda yaralanan Ahmet Keskin kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Kimliği meçhul zanlı aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir