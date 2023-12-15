GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Yeni yılda suya zam yapılacağını kaydeden Harmancı, 'Türkiye'den 7 buçuk TL'ye aldığımız suyu Ocak ayından itibaren 11 TL'ye almaya başlayacağız. Doğal olarak bizde bunu faturalarımıza yansıtacağız. Ocak ayından sonra suya zam gelecek' şeklinde konuştu.

Belediye hizmetlerinin ücretlerinin fahiş rakamlar olmadığının altını çizen Harmancı, "330 TL hizmet vergisi alıyoruz şu an. Bir tüp gaz bile etmiyor bu para. Belediye hizmetlerimiz olması gerekenden ucuz. Belediye 365 gün faaliyet gösteriyor. Bu faaliyetlerin bir bedeli var. Parklarda uygun ortamda olmak istiyorsanız bakım bedeli var, kanalizasyonun bir bedeli var, herşeyin bir bedeli var. O yüzden geldiğimiz noktada bu faturalar bana göre çok düşük kalmış durumdadır bile. Elektrik fatuırası bin 500 liranın altında geldiğinde ucuz diyorsunuz ama su 600 lira gelince çok diyorsunuz. Türkiyeden gelen suyun bize geliş fiyatı 7 buçuk TL Ocak'ta bu rakam 11 TL'ye çıkacak doğal olarak da bu fiyatlara yansıyacak" dedi.