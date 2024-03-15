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Kaza dün, Sarayönü Sokak'ta M.K'nin (E-29) JR 442 plakalı araçla güneye doğru seyrettiği sırada yolun sonundaki Tanzimat Sokağa geldiğinde, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sokağa giriş yaptığı esnada meydana geldi. Karadurak'ın aracı, Haşmet Gürkan Sokak'ta kuzey istikametine doğru 267 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden T.T (E-31) yönetimindeki PJ 235 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Lefkoşa surlariçinde iki araç çarpıştı, bir kişi yaralanırken alkollü olduğu belirlenen araç sürücülerinden biri tutuklandı.

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