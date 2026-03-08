Polisten verilen bilgiye göre, 8 Mart 2026 tarihinde saat 09.20 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, HU 454 plakalı aracı ile kuzey istikametine (Gönyeli Çemberi yönüne) doğru seyreden Mustafa Taş (26), sağa meyilli viraja geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç yolun solundan çıkarak bilgi verici trafik tabelasının monte edildiği demire çarptı. Çarpmanın etkisiyle yeniden yola savrulan araç, orta refüj üzerine çıkarak durdu.

Kazada ağır yaralanan sürücü Mustafa Taş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.