Din İşleri Başkanı Hakan Moral, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle başta şehit anneleri olmak üzere emeğiyle, sevgisiyle ve bilgisiyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınların gününü tebrik etti.

Moral yayımladığı mesajda, İslam’ın, kadını ve erkeği birbirini tamamlayan, yeryüzünün imarında birlikte sorumluluk alan onurlu varlıklar olarak kabul ettiğini ifade ederek, “Peygamber Efendimizin, ‘Kadınlar size Allah’ın bir emanetidir’ buyruğu, onlara gösterilmesi gereken hürmet ve nezaketin en temel ölçüsüdür” dedi.

Dünyada kültürler, medeniyetler, şehirler ve insani değerler, zalimler tarafından yok edilmeye çalışılırken, kadınlar ve çocukların, yapılan zulümler ve yaşatılan acıların bedelini en ağır biçimde ödediğini belirten Moral, şunları kaydetti:

“İşgalcilerin soykırım yaptığı başta Gazze olmak üzere en temel haklarından bile mahrum bırakılan savaş, şiddet ve yoksulluğun pençesinde hayatta kalmaya çalışan kadınlar, iyiliğe ve hukuka dair kurulan her cümleyi anlamsız bırakıyor.

Nitekim Kur’an-ı Kerim’in gelişi ve Peygamber Efendimizin kararlı mücadelesiyle, kadınlara ve bilhassa kız çocuklarına karşı insanlık dışı muamelenin reva görüldüğü cahiliye anlayışı ortadan kaldırılmış; insani erdemlerin en güzel örneklerinin yaşandığı, ahlaki ve hukuki değerlerin hâkim olduğu bir toplum ve medeniyet inşa edilmiştir.”