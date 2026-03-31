Polis açıklamasına göre, K. K. MF494 plakalı araç ile Ortaköy 5. Sokak üzerinde dikkatsiz şekilde seyretmiş; yolda yaya olarak bulunan S. H.’ye çarpmamak için sola manevra yaptığı sırada aracının sol ön kısmı ile yayaya çarptı. Ardından E. T.’nin önündeki beton kaldırım ve duvara çarpıp sağa savrularak devrilen araç, park halindeki KM 713 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan K. K. ve S. H., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müdahale altına alındı. S. H., Kolan British Hastanesine sevk edildi; sol ayağından ameliyat edilen yayanın 3 vidası takıldı, yoğun bakımdan çıkarılarak ortopedi servisinde tedaviye alındı ve hayati tehlikesi kısmen devam ediyor.

Soruşturmanın tamamlandığı belirtilirken, K. K.’nin ülkede çalışma izniyle bulunduğu kaydedildi. Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışını yasakladı, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.