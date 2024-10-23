Polisin açıklaması şöyle:

22.10.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da A.H.A.(E-32)’nın kalmakta olduğu ikametgahta, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarrufunda MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 17 adet hap, yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü ile 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğunan inanılan hassas terazi ve tabak ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 8085 TL ve 120 Euro nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.